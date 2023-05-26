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26 мая, 13:18

Православного публициста вывезли с Украины после ходатайства патриарха Кирилла

Киевского журналиста Таксюра вывезли в РФ после ходатайства патриарха Кирилла

<p>Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80,_%D0%AF%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сыва Лариса Николаевна</a></p>

Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / Сыва Лариса Николаевна

Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена после его личного обращения к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Андрея Павленко, который присутствовал при обмене.

По его словам, Таксюр написал письмо предстоятелю Русской православной церкви, "будучи в застенках". Журналист обратился с просьбой о содействии его освобождению и доставке в Россию. Представители РПЦ ходатайствовали о вывозе публициста с Украины. Павленко отметил, что Таксюр пройдёт в РФ медицинское обследование и лечение.

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Ранее Лайф уже писал, что в Россию был вывезен киевский журналист Ян Таксюр. Это произошло в рамках обмена с Украиной. Согласно сообщению, распространённому на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), Таксюр был доставлен в РФ на следующий день после вынесения ему приговора по статье о госизмене. В Незалежной его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Иван Косицын
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