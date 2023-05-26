Православного публициста вывезли с Украины после ходатайства патриарха Кирилла

Киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви Ян Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена после его личного обращения к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протоиерея Андрея Павленко, который присутствовал при обмене.

По его словам, Таксюр написал письмо предстоятелю Русской православной церкви, "будучи в застенках". Журналист обратился с просьбой о содействии его освобождению и доставке в Россию. Представители РПЦ ходатайствовали о вывозе публициста с Украины. Павленко отметил, что Таксюр пройдёт в РФ медицинское обследование и лечение.