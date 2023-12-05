В Санкт-Петербурге задержали пожилого приезжего мужчину, который на днях нанёс ножевое ранение восьмикласснику. Видео с подозреваемым опубликовала у себя в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Судя по кадрам, никакого сопротивления гражданин не оказал и даже сообщил, что знает, за что задержан.

В Петербурге задержали приезжего, который на днях ранил школьника ножом. Видео © T.me/ IrinaVolk_MVD

Мужчина даже попытался объяснить мотивы своего поступка. С его слов, ребята "два года стучались в его окна". Видимо, это и вывело пенсионера из себя. Возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".