Бригада украинской Нацгвардии получила по зубам в районе Григоровки

Российские военные отразили атаку бригады украинской Нацгвардии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 6 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ. В результате противник потерял до 290 военнослужащих и 10 единиц техники, в том числе две чешские артустановки Dana.