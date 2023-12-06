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Опубликовано 6 декабря 2023, 11:27

Бригада украинской Нацгвардии получила по зубам в районе Григоровки

МО РФ сообщило об отражённой атаке Нацгвардии ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаку бригады украинской Нацгвардии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 6 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ. В результате противник потерял до 290 военнослужащих и 10 единиц техники, в том числе две чешские артустановки Dana.

"Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады Национальной гвардии ВСУ в районе населённого пункта Григоровка", — информирует военное ведомство.

ВСУ за сутки потеряли до 245 солдат на одном из важных участков фронта
ВСУ за сутки потеряли до 245 солдат на одном из важных участков фронта

Напомним, что накануне российские войска за сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении до 245 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражение живой силе и технике нанесли подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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