Бригада украинской Нацгвардии получила по зубам в районе Григоровки
МО РФ сообщило об отражённой атаке Нацгвардии ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные отразили атаку бригады украинской Нацгвардии на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили журналистам на брифинге в среду, 6 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ. В результате противник потерял до 290 военнослужащих и 10 единиц техники, в том числе две чешские артустановки Dana.
"Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с артиллерией отразили атаку 5-й бригады Национальной гвардии ВСУ в районе населённого пункта Григоровка", — информирует военное ведомство.
Напомним, что накануне российские войска за сутки уничтожили на Южно-Донецком направлении до 245 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Поражение живой силе и технике нанесли подразделения группировки войск "Восток" вместе с авиацией и артиллерией.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo