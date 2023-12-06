Генпрокуратура РФ направила в суд дело о покушении на Владимира Соловьёва

Генеральная прокуратура направила в суд дело о приготовлении неонацистской группировки к убийству журналиста Владимира Соловьёва, говорится в сообщении ведомства.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Андрея Пронского, Тимофея Мокия, Владимира Белякова, Владимира Степанова, Максима Дружинина, Андрея Волкова и Диниса Абрарова", — говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, 2 октября 2021 года Андрей Пронский создал ячейку запрещённой в РФ группировки и привлёк к её деятельности перечисленных выше людей. До 4 апреля 2022 года к нему обратились представители Главного управления разведки Украины с предложением убить Владимира Соловьёва. Участники ОПГ согласились осуществить умысел. На протяжении некоторого времени они осуществляли сбор информации в отношении журналиста и планировали установить в его машине самодельное взрывное устройство, но у них не получилось довести дело до конца.

Напомним, о задержании шестерых подозреваемых по делу о покушении на Соловьёва стало известно в конце апреля 2022 года. По версии СК России, все они являются членами неонацистской террористической организации National Socialism / White Power ("Национал-социализм / Белая сила, власть")*. Совершить преступление они собирались на территории Москвы, подорвав машину телеведущего, но планы не успели воплотить.