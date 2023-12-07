Продюсер объяснил, кому из россиян "зайдут" южнокорейские шоу
Продюсер Митрофанов: Южнокорейские шоу оценят молодые люди с клиповым мышлением
Аудитория южнокорейских шоу, совместное производство которых обсуждается российскими телеканалами ТНТ, СТС и "Пятница" с Seoul Broadcasting System (SBS), — молодые люди с клиповым мышлением. Об этом НСН рассказал креативный продюсер Виктор Митрофанов.
"Старшее поколение южнокорейские шоу не оценит и не поймёт, а вот молодому поколению — тиктокерам с клиповым мышлением — быстрый, непонятный, постоянно меняющийся контент "зайдёт", он будет держать такую аудиторию", — сообщил продюсер, добавив, что не все южнокорейские телепередачи совместимы с российским телевидением.
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