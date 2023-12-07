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7 декабря, 03:11

Продюсер объяснил, кому из россиян "зайдут" южнокорейские шоу

Продюсер Митрофанов: Южнокорейские шоу оценят молодые люди с клиповым мышлением

Аудитория южнокорейских шоу, совместное производство которых обсуждается российскими телеканалами ТНТ, СТС и "Пятница" с Seoul Broadcasting System (SBS), — молодые люди с клиповым мышлением. Об этом НСН рассказал креативный продюсер Виктор Митрофанов.

"Старшее поколение южнокорейские шоу не оценит и не поймёт, а вот молодому поколению — тиктокерам с клиповым мышлением — быстрый, непонятный, постоянно меняющийся контент "зайдёт", он будет держать такую аудиторию", — сообщил продюсер, добавив, что не все южнокорейские телепередачи совместимы с российским телевидением.

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А ранее Лайф сообщал, кто будет вести "Новогодний Голубой огонёк – 2024" и какие звезды выступят с номерами. По инсайдерской информации, полученной от участников массовки, ведущими станут Андрей Малахов и Николай Басков, а компанию им составят Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

Обложка ©

Unsplash / Daniel Bernard

Лариса Сафронова
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