Продюсер объяснил, кому из россиян "зайдут" южнокорейские шоу

Аудитория южнокорейских шоу, совместное производство которых обсуждается российскими телеканалами ТНТ, СТС и "Пятница" с Seoul Broadcasting System (SBS), — молодые люди с клиповым мышлением. Об этом НСН рассказал креативный продюсер Виктор Митрофанов.

"Старшее поколение южнокорейские шоу не оценит и не поймёт, а вот молодому поколению — тиктокерам с клиповым мышлением — быстрый, непонятный, постоянно меняющийся контент "зайдёт", он будет держать такую аудиторию", — сообщил продюсер, добавив, что не все южнокорейские телепередачи совместимы с российским телевидением.