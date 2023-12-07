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7 декабря, 11:33

Россияне смогут получать посылки по биометрии

Григоренко: Россияне по биометрии смогут открыть бизнес и получать посылки

С помощью биометрических данных в России скоро можно будет открывать бизнес и получать посылки, также в планах использовать такой способ вместо паспорта и водительских прав. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Что касается оплаты, терминалы устанавливаются, в самое ближайшее время мы рассчитываем, что это уже заработает. Задача — начать, дальше уже всё будет масштабироваться. Там вопрос даже не столько в биометрии, сколько в инфраструктуре, в оборудовании: это немножко дороже, но намного удобнее, когда подходишь к кассе, улыбнулся — пошёл дальше", — уточнил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Так, к настоящему времени уже реализован вход на "Госуслуги", а также электронная подпись и открытие счёта в банке. Теперь прорабатывается аналогичная возможность при получении посылок, а также при входе в метро в российских городах. Вместе с тем у властей амбициозные планы по развитию биометрии для тех, кто планирует открыть своё дело.

"Второй трек у нас — это открытие бизнеса: сразу по биометрии открывается и бизнес, и счёт в банке, и лицензии, и разрешения. Третий трек — это использование биометрии взамен документов, удостоверяющих личность, либо водительского удостоверения", — добавил премьер, отметив, что нововведения запланированы уже на следующий год.

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Россияне теперь могут сдавать биометрию на "Госуслугах" без загранпаспорта

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в государственной биометрической системе зарегистрировалось уже почти полмиллиона россиян. Всплеск начался ещё в октябре, после чего ежедневно стало приходить до трёх тысяч человек. Так, к концу прошлого месяца свои данные в базу внесли уже 477 тысяч человек, большинство из которых — россияне до 40 лет.

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Николь Вербер
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