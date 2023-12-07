Россияне смогут получать посылки по биометрии

С помощью биометрических данных в России скоро можно будет открывать бизнес и получать посылки, также в планах использовать такой способ вместо паспорта и водительских прав. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

"Что касается оплаты, терминалы устанавливаются, в самое ближайшее время мы рассчитываем, что это уже заработает. Задача — начать, дальше уже всё будет масштабироваться. Там вопрос даже не столько в биометрии, сколько в инфраструктуре, в оборудовании: это немножко дороже, но намного удобнее, когда подходишь к кассе, улыбнулся — пошёл дальше", — уточнил он в интервью телеканалу "Россия 24".

Так, к настоящему времени уже реализован вход на "Госуслуги", а также электронная подпись и открытие счёта в банке. Теперь прорабатывается аналогичная возможность при получении посылок, а также при входе в метро в российских городах. Вместе с тем у властей амбициозные планы по развитию биометрии для тех, кто планирует открыть своё дело.

"Второй трек у нас — это открытие бизнеса: сразу по биометрии открывается и бизнес, и счёт в банке, и лицензии, и разрешения. Третий трек — это использование биометрии взамен документов, удостоверяющих личность, либо водительского удостоверения", — добавил премьер, отметив, что нововведения запланированы уже на следующий год.