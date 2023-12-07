Министр Решетников не считает рост инфляции в России критичным
Инфляция в стране растёт, но не столь критично. Об этом заявил в четверг, 7 декабря, глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!".
"Инфляция, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберём, она 5,5%. Но в общем и целом она растёт, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", — отметил министр.
14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Ранее на этом форуме выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что российская экономика доказала свою способность отвечать на самые сложные вызовы, а по темпам экономического роста Россия сегодня опережает все ведущие страны Евросоюза.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина