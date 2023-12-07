Министр Решетников не считает рост инфляции в России критичным

Инфляция в стране растёт, но не столь критично. Об этом заявил в четверг, 7 декабря, глава Минэкономразвития Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовёт!".

"Инфляция, конечно, выше таргетов, но базовая инфляция, если мы всякие плодоовощи, бензины и прочее уберём, она 5,5%. Но в общем и целом она растёт, к сожалению, последние месяцы, но не столь критично", — отметил министр.