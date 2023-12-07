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7 декабря, 15:33

В Мастерской управления "Сенеж" начал обучение второй поток "школы мэров"

<p>Второй поток "школы мэров". Фото © <a href="https://gspm.ranepa.ru/news/vtoroy-potok-shkoly-merov-nachal-obuchenie-v-prezidentskoy-akademii/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба РАНХиГС</a></p>

Второй поток "школы мэров". Фото © Пресс-служба РАНХиГС

Второй поток "школы мэров" стартовал в Мастерской управления "Сенеж". Это программа развития муниципального кадрового резерва, которая разработана и реализуется Высшей школой государственного управления совместно с Администрацией президента.

"Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов, и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "школы губернаторов". Пять выпускников стали федеральными министрами, более 40 назначены на посты заместителей министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", рассказал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что участники могут стать соавторами программы. Также, по его словам, проект связан с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах, и специфику работы.

На втором потоке спикерами выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального Константин Михайлик, заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, а также заместитель начальника Управления президента по внутренней политике Евгений Грачёв.

В пресс-службе отметили, что ранее в новые должности вступили ещё три слушателя программы. Дмитрия Горбунова избрали главой Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа, Виталий Артёмов стал главой администрации Рязани, а Сергей Шапкин занял место главы Хиславичского района Смоленской области.

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Напомним, что первый поток "школы мэров" стартовал в Мастерской управления "Сенеж" в конце ноября.

Александра Мышляева
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