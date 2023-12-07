В Мастерской управления "Сенеж" начал обучение второй поток "школы мэров"

Второй поток "школы мэров" стартовал в Мастерской управления "Сенеж". Это программа развития муниципального кадрового резерва, которая разработана и реализуется Высшей школой государственного управления совместно с Администрацией президента.

"Эффективность такого подхода доказывают цифры. В стране 89 регионов, и в 51 посты губернаторов занимают слушатели "школы губернаторов". Пять выпускников стали федеральными министрами, более 40 назначены на посты заместителей министров, мэров крупных городов и руководителей отечественных компаний", — рассказал первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Он отметил, что участники могут стать соавторами программы. Также, по его словам, проект связан с перемещением по стране, чтобы изучить лучшие практики, которые уже существуют в муниципалитетах, и специфику работы.

На втором потоке спикерами выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального Константин Михайлик, заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, а также заместитель начальника Управления президента по внутренней политике Евгений Грачёв.