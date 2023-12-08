Десятки килограммов льда: Названа скрытая опасность зимней езды

При активной эксплуатации автомобиля зимой в его колёсные арки, под бампера и в элементы подвески зачастую набивается большое количество снега. Если вовремя не очищать машину от нежелательного груза, это может негативно сказаться на её ходовых характеристиках, предупредил эксперт Александр Гоман.

По словам специалиста, проблема усугубляется, когда из-за перепада температур снег преобразуется в лёд, который намерзает на рычаги и рулевые механизмы. О возникновении такой проблемы свидетельствует появление посторонних шумов во время езды.

"На автомобиле скапливается до нескольких десятков килограммов льда. Увидеть такую проблему на парковке практически невозможно. А приводит она к плохой управляемости автомобилем, вибрации руля и дребезжанию пластиковых элементов", — отметил Гоман в интервью "Газете.ru".