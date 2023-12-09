Учёные обнаружили связь между количеством детей и продолжительностью жизни

Способствующие размножению генетические мутации приводят к ухудшению здоровья и болезням, выяснили учёные из Мичиганского университета. Их работа, основанная на данных 276 406 пациентов из Британского биобанка, опубликована в журнале Science Advances.

Указывается, что ещё в середине XX века появилась теория о том, что генетические мутации, связанные со старением, "одобрены" естественным отбором в случае, если они способствуют более раннему размножению или производству большего количества потомков. Причём влияние на здоровье неважно, так как человек успевает передать мутации детям.

Исследователи выяснили, что наличие мутаций, связанных с плодовитостью, уменьшает шансы дожить до 76 лет. По мнению авторов, это говорит об их способности сокращать продолжительность жизни. Наличие же двух детей, наоборот, повышало продолжительность жизни. Считается, что результаты подтверждают вышеназванную гипотезу. Хоть гены и играют незначительную роль.

"Старение возникает как побочный продукт естественного отбора, направленного на более раннее и более интенсивное воспроизводство. Естественный отбор мало заботится о том, как долго мы живём после завершения воспроизводства", — указывают учёные.