Немецкий чиновник получил €350 тысяч за пять лет бездействия, но наказание ему не грозит
Bild: Немецкий чиновник пять лет ничего не делал и получил за это 350 тысяч евро
В Германии один из членов администрации муниципалитета Бецдорф-Гебхардсхайн, находящегося на западе страны, за пять лет бездействия на рабочем месте получил зарплату 350 тысяч евро. Об этом пишет издание Bild.
Сотрудник администрации занимал должность ответственного за строительство и планирование района. По договору, он должен приступать к обязанностям, только получив запрос от властей. Но за пять лет ему не поручили выполнение ни одной задачи. При этом ежемесячно ему платили по 70 тысяч евро.
Теперь инцидент расследуют надзорные органы. На данный момент есть версия, что пост мог появиться ради отмывания средств, так как его ввёл местный бургомистр Бернд Брато. Если его признают виновным, то ему придётся возместить ущерб. А вот чиновнику, пять лет ничего не делавшему, бояться нечего, ведь по договору он ничего не нарушил.
Ранее правоохранители задержали замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. Предположительно, он может иметь отношение к нарушениям при строительстве зданий в области.
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