Голевой пас Захаряна помог "Реал Сосьедад" победить "Вильярреал" в Ла Лиге

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые совершил результативную передачу в команде "Реал Сосьедад" и помог одержать победу команде. Это произошло во время игры против "Вильярреала" в рамках чемпионата Испании.

Голевой пас был совершён в сторону Мартина Субименди на 41-й минуте встречи. В итоге встреча завершилась с результатом 3:0 в пользу "Реал Сосьедад".