Голевой пас Захаряна помог "Реал Сосьедад" победить "Вильярреал" в Ла Лиге
Российский полузащитник команды "Реал Сосьедад" Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв
Российский полузащитник Арсен Захарян впервые совершил результативную передачу в команде "Реал Сосьедад" и помог одержать победу команде. Это произошло во время игры против "Вильярреала" в рамках чемпионата Испании.
Голевой пас был совершён в сторону Мартина Субименди на 41-й минуте встречи. В итоге встреча завершилась с результатом 3:0 в пользу "Реал Сосьедад".
Впервые Захарян сыграл за "Реал Сосьедад" в конце ноября. Команда вышла на поле против австрийского "Зальцбурга". Встреча закончилась со счётом 0:0. Тогда Захарян вышел в стартовом составе.