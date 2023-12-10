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9 декабря, 21:24

Голевой пас Захаряна помог "Реал Сосьедад" победить "Вильярреал" в Ла Лиге

<p>Российский полузащитник команды "Реал Сосьедад" Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв</p>

Российский полузащитник команды "Реал Сосьедад" Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Российский полузащитник Арсен Захарян впервые совершил результативную передачу в команде "Реал Сосьедад" и помог одержать победу команде. Это произошло во время игры против "Вильярреала" в рамках чемпионата Испании.

Голевой пас был совершён в сторону Мартина Субименди на 41-й минуте встречи. В итоге встреча завершилась с результатом 3:0 в пользу "Реал Сосьедад".

Захарян поучаствовал в победе "Реал Сосьедад" над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Захарян поучаствовал в победе "Реал Сосьедад" над "Бенфикой" в Лиге чемпионов

Впервые Захарян сыграл за "Реал Сосьедад" в конце ноября. Команда вышла на поле против австрийского "Зальцбурга". Встреча закончилась со счётом 0:0. Тогда Захарян вышел в стартовом составе.

Анатолий Симоненко
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