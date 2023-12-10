Певице Ирине Дубцовой потребовалась срочная помощь врачей

По данным канала, сообщившем об этом инциденте вечером 9 декабря, неотложку вызвала её мать в квартиру, расположенную на Арбате. Оперативно прибывшие медики стабилизировали состояние Дубцовой, после чего оставили её отдыхать. Стоит отметить, что госпитализация не потребовалась.

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Напомним, что в феврале прошлого года Дубцовой провели экстренную операцию. Тогда певица не рассказала, что стало причиной хирургического вмешательства, а только заявила, что чувствует небольшую слабость после наркоза, а также что "хочет на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом".