Певице Ирине Дубцовой потребовалась срочная помощь врачей
Mash: Певице Ирине Дубцовой из-за давления вызвали скорую помощь
Певица Ирина Дубцова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dubtsova_official
Певице Ирине Дубцовой потребовалась скорая медицинская помощь. Как передаёт телеграм-канал Mash, у артистки поднялось давление.
По данным канала, сообщившем об этом инциденте вечером 9 декабря, неотложку вызвала её мать в квартиру, расположенную на Арбате. Оперативно прибывшие медики стабилизировали состояние Дубцовой, после чего оставили её отдыхать. Стоит отметить, что госпитализация не потребовалась.
Напомним, что в феврале прошлого года Дубцовой провели экстренную операцию. Тогда певица не рассказала, что стало причиной хирургического вмешательства, а только заявила, что чувствует небольшую слабость после наркоза, а также что "хочет на ручки, молочную шоколадку и клубнику с йогуртом".