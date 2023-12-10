"Пока страна нуждается во мне": Лавров рассказал, сколько ещё будет главой МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет оставаться на своём посту до тех пор, пока он нужен своей стране. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал, отвечая на вопрос в ходе Дохийского форума.

"Я действительно не понимаю, почему вы задаёте такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.