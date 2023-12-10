"Пока страна нуждается во мне": Лавров рассказал, сколько ещё будет главой МИД РФ
Лавров заявил, что будет служить России, пока нужен ей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет оставаться на своём посту до тех пор, пока он нужен своей стране. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал, отвечая на вопрос в ходе Дохийского форума.
"Я действительно не понимаю, почему вы задаёте такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Сергей Лавров переадресовал Владимиру Зеленскому вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине. Министр напомнил, что тот сам запретил вести переговоры с российскими властями.