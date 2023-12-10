Лавров: Россия стала намного сильнее, чем до начала конфликта на Украине

Россия стала намного сильнее, чем была до начала конфликта на Украине. Об этом в ходе Дохийского форума заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он назвал это главным результатом боевых действий, развязанных США руками Киева.

"Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий", — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.

Дипломат отметил, что так будет и после окончания конфликта. Он напомнил, как в XIX веке наша страна подверглась атаке со стороны Наполеона Бонапарта, собравшего для этого "почти всю Европу". Однако РФ победила и стала сильнее. А в середине XX века то же самое решил сделать Адольф Гитлер, который в итоге повторил судьбу своего французского предшественника, а Россия снова стала сильнее.