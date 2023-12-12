Песков заявил, что в Кремле не отслеживают местоположения Навального*

Кремль не отслеживает местоположения оппозиционера и блогера Алексея Навального*, приговорённого к 19 годам за экстремизм. Об этом сообщил в беседе с журналистами во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он назвал недопустимым вмешательство США в ситуацию вокруг Навального*.

"Здесь речь идёт об одном из заключённых, который был признан по закону виновным и отбывает причитающийся ему срок. И здесь какое-либо вмешательство кого бы то ни было, включая Соединённые Штаты Америки, мы считаем недопустимым и невозможным", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле не имеют "ни возможности, ни намерения отслеживать судьбу заключённых и процесс пребывания их в соответствующих учреждениях".

Ранее уехавшие за границу соратники Навального* распространили информацию, что осуждённый пропал, раз его не выводят на заседания по видеосвязи. А к его адвокату якобы вышли представители ИК № 6 и сообщили, что заключённый с таким именем у них "больше не числится". После этого руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер сообщил о том, что Вашингтон "доводил до сведения Москвы озабоченность судьбой Навального*".