Стало известно местонахождение Навального*, которого "потеряли" его соратники

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный*, приговорённый к 19 годам за экстремизм, по-прежнему находится во Владимирской области. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник. По словам собеседника телеграм-канала, он "жив-здоров" и чувствует себя хорошо.

Ранее уехавшие за границу соратники Навального* распространили информацию, что осуждённый пропал, раз его не выводят на заседания по видеосвязи. А к его адвокату якобы вышли представители ИК № 6 и сообщили, что заключённый с таким именем у них "больше не числится".

Напомним, что 4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества. Его также признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.