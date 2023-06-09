Телеграм-каналы Навального и его соратников призвали заблокировать за экстремизм

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру заблокировать все телеграм-каналы, принадлежащие бывшему руководителю ФБК* Алексею Навальному. Обращение общественника к генеральному прокурору Игорю Краснову есть в распоряжении Лайфа.

Бородин отметил, что проживающие вне России соратники блогера через запрещённые соцсети и видеохостинги продолжают деятельность, направленную на дискредитацию органов власти и создание "протестного настроения, чтобы сменить власть, в том числе и насильственным путём". В том числе призывают выходить на митинги в поддержку Навального.

Бородин призвал блокировать экстремистские телеrрам-каналы, связанные с именем Навального, поддерживающие и пропагандирующие экстремистскую идеологию, а также установить и привлечь к ответственности организаторов несанкционированных пикетов и митингов в поддержку блогера.

"Прошу вас провести проверку и инициировать блокировку телеграм-каналов экстремистской направленности: "Навальный", "НавальныйLIVЕ", "Навальный/Митинги/Новости", "Навальный/Хабаровск", "Команда Навального" и другие, принять меры к установлению и привлечению к установленной законодательством РФ ответственности лиц, явившихся организаторами несанкционированных пикетов и митингов на территории РФ в поддержку Алексея Навального 4 июня 2023 года", — говорится в тексте обращения.