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9 июня, 14:40

Телеграм-каналы Навального и его соратников призвали заблокировать за экстремизм

Бородин призвал ГП заблокировать телеграм-каналы Навального и его соратников

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал прокуратуру заблокировать все телеграм-каналы, принадлежащие бывшему руководителю ФБК* Алексею Навальному. Обращение общественника к генеральному прокурору Игорю Краснову есть в распоряжении Лайфа.

Бородин отметил, что проживающие вне России соратники блогера через запрещённые соцсети и видеохостинги продолжают деятельность, направленную на дискредитацию органов власти и создание "протестного настроения, чтобы сменить власть, в том числе и насильственным путём". В том числе призывают выходить на митинги в поддержку Навального.

ФСИН: Навальный получает передачи значительно чаще других заключённых

ФСИН: Навальный получает передачи значительно чаще других заключённых

Бородин призвал блокировать экстремистские телеrрам-каналы, связанные с именем Навального, поддерживающие и пропагандирующие экстремистскую идеологию, а также установить и привлечь к ответственности организаторов несанкционированных пикетов и митингов в поддержку блогера.

"Прошу вас провести проверку и инициировать блокировку телеграм-каналов экстремистской направленности: "Навальный", "НавальныйLIVЕ", "Навальный/Митинги/Новости", "Навальный/Хабаровск", "Команда Навального" и другие, принять меры к установлению и привлечению к установленной законодательством РФ ответственности лиц, явившихся организаторами несанкционированных пикетов и митингов на территории РФ в поддержку Алексея Навального 4 июня 2023 года", — говорится в тексте обращения.

Соратник Навального публично признался в организации преступлений в РФ совместно с Киевом

Соратник Навального публично признался в организации преступлений в РФ совместно с Киевом

Ранее Бородин потребовал признать иностранным агентом отбывающего наказание в колонии строгого режима Алексея Навального. Активист указал, что деятельность блогера, как и его организаций, финансируется из-за рубежа, в том числе антироссийски настроенными структурами. Обращение общественника не осталось незамеченным. Недавно Генпрокуратура начала процесс признания Навального иноагентом. Кроме того, в Мосгорсуд поступило уголовное дело в отношении блогера, которого обвиняют в создании экстремистского сообщества.

* Экстремистская организация, запрещена в РФ.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Николь Вербер
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