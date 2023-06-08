ФСИН: Навальный получает передачи значительно чаще других заключённых

Сотрудники ФСИН предоставили данные, свидетельствующие об исполнении всех норм и прав заключённых, в том числе содержащегося в колонии строгого режима бывшего руководителя ФБК* Алексея Навального. Документы опубликовал в телеграм-канале член Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Ожидалось, что акции в поддержку Навального в его день рождения пройдут по всему миру, но митинги собрали в общей сложности около 300 человек. Находящийся в исправительной колонии блогер перестал быть интересным своей аудитории и с целью искусственно создать вокруг себя дополнительную шумиху периодически жалуется на условия содержания. При этом его содержание в колонии максимально мягкое в сравнении с другими заключёнными.

"В связи с тем, что к нам периодически обращаются различные СМИ и НКО с вопросами об условиях содержания Алексея Навального в колонии, мы решили сделать запрос во ФСИН", — пояснил Мельников.





В официальном ответе Федеральной службы исполнения наказаний РФ указано, что порядок организации надзора осуществляется в соответствии с требованиями, в том числе соблюдается право на получение посылок и передач, а также на ведение личной переписки.

Напомним, в марте прошлого года Лефортовский суд Москвы отправил Алексея Навального на девять лет в колонию строгого режима. Поводом для этого стало дело о мошенничестве в особо крупном размере, а также неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.