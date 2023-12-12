"Новый" дорожный знак появился благодаря креативному поздравлению Конституции с 30-летием
Неизвестные поздравили Конституцию РФ с 30-летием наклейками на дорожных знаках
Неизвестные поздравили Конституцию РФ с 30-летием необычным способом. На дорожных знаках, ограничивающих максимальную скорость движения до 30 км/ч, появились наклейки, которые, дополняя цифру, образуют надпись "30 лет Конституции РФ!".
Обновлённый знак ограничения скорости установили сразу на нескольких участках дороги. Авторы креативного поздравления предпочли остаться анонимными. Фото народного творчества опубликовал телеграм-канал "Прометей".
Как уже рассказывал Лайф, сегодня, 12 декабря, традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации, которая в этот день в 1993 году была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в нашем материале.