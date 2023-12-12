Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 12:07

"Новый" дорожный знак появился благодаря креативному поздравлению Конституции с 30-летием

Неизвестные поздравили Конституцию РФ с 30-летием наклейками на дорожных знаках

<p>Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/prometeiii1/14128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прометей</a></p>

Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / Прометей

Неизвестные поздравили Конституцию РФ с 30-летием необычным способом. На дорожных знаках, ограничивающих максимальную скорость движения до 30 км/ч, появились наклейки, которые, дополняя цифру, образуют надпись "30 лет Конституции РФ!".

Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / Прометей

Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / Прометей

Обновлённый знак ограничения скорости установили сразу на нескольких участках дороги. Авторы креативного поздравления предпочли остаться анонимными. Фото народного творчества опубликовал телеграм-канал "Прометей".

Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / Прометей

Неизвестные поздравили Конституцию РФ наклейками на дорожных знаках. Обложка © t.me / Прометей

Как уже рассказывал Лайф, сегодня, 12 декабря, традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации, которая в этот день в 1993 году была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в нашем материале.

Побывавшая в космосе: Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа

Побывавшая в космосе: Как создавалась Конституция России — в инфографике Лайфа

Александра Мышляева
  • Новости
  • День Конституции
  • Авто
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров