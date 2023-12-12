"Новый" дорожный знак появился благодаря креативному поздравлению Конституции с 30-летием

Как уже рассказывал Лайф, сегодня, 12 декабря, традиционно отмечается День Конституции Российской Федерации, которая в этот день в 1993 году была принята всенародным голосованием. Полный текст пятой по счёту для РФ конституции был опубликован в "Российской газете" 25 декабря 1993 года. Именно с этой даты наше великое государство стало жить по-другому. Подробнее — в нашем материале.