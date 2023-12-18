Странное вещество: Учёные взбудоражены после анализа образцов астероида Бенну При рассмотрении в микроскоп некоторые песчинки блестят загадочным светоотражающим материалом, и это не известняк. 17 декабря, 21:43 Астероид Бенну. Обложка © Shutterstock

Этот примерно 500-метровый камень летает вокруг Солнца по довольно вытянутой орбите и совершает оборот за немногим большее время, чем Земля, — за год и примерно два месяца. И каждые эти 436 дней дважды пересекает орбиту Земли. Это означает, что если однажды в момент такого пересечения наша планета окажется достаточно близко от него, то она его своей гравитацией притянет и глыба массой 140 миллионов тонн упадёт на Землю. Назвали её Бенну в честь древнеегипетской птицы феникс, символа воскрешения.

Астрономы уже просчитали движение Бенну как минимум на сотню лет вперёд и пока не видят какой-то явной опасности: во всяком случае, ближе Луны астероид, по прогнозам, не окажется. Но в науке вообще никогда не бывает 100-процентной уверенности, что в расчётах учтено абсолютно всё и никакая малость не упущена. Поэтому за околоземными астероидами неусыпно следят и сравнивают расчётную траекторию с реально наблюдаемой.

Но зонд под названием OSIRIS-REx отправили к Бенну в 2016 году в основном по другой причине: интересен состав. Камень очень древний и наверняка хранит в себе информацию о том, как и из чего, из каких веществ формировалась Солнечная система, какими были те исходные условия, которые в конечном итоге привели к появлению нас с вами.

Чтобы это выяснить, была проведена потрясающе хитроумная операция по добыче грунта с поверхности этого астероида: роботизированная рука коснулась его — и в этот момент из неё пошли небольшие, но мощные струи газообразного азота, которые как бы загоняли астероидное вещество внутрь грунтозаборного устройства. Этот торжественный touch-down состоялся 20 октября 2020 года.

Момент забора грунта астероида Бенну космическим аппаратом OSIRIS-REx 20 октября 2020 года. GIF © giphy.com

Тогда астероид был примерно в 320 миллионах километров от Земли. Это вдвое с лишним больше, чем расстояние от Земли до Солнца. Но это не значит, что космический аппарат пролетел именно такую дистанцию: и Бенну, и Земля ведь всё время движутся, в момент пуска они располагались по отношению друг к другу совершенно не так, как в момент забора грунта, баллистики рассчитали полёт таким образом, чтобы он был как можно короче и во всём удобнее.

Сейчас вещество Бенну уже в руках исследователей-планетологов. Капсула с грунтозаборным устройством внутри приземлилась на парашюте в сентябре 2023 года в США. Кстати, когда учёные её открыли, то столкнулись с целым "пазлом": загадочным образом не получалось снять крышку самого грунтозаборника — натурально не могли отвинтить два шурупа. И, оказывается, вот какой нашли выход из этого положения: как бы поддели крышку лопаткой, приоткрыли её и принялись вынимать оттуда грунт пинцетом песчинку за песчинкой.

Инженеры с помощью пинцета извлекают доставленные на Землю образцы астероида Бенну. Фото © Sscience.org / NASA

Пока инженеры над этим трудились, учёные в Научном институте Карнеги уже провели первый "экстренный" анализ и установили, что грунт недаром такой чёрный: в нём оказалось столько углерода, сколько — по крайней мере в этом институте — никогда в жизни не видели ни в одном внеземном веществе: 4,7% от всей массы, это считается очень много.

А потом при дальнейшем рассмотрении в электронный микроскоп обнаружилось нечто ещё более интересное: местами на этих чёрных крупинках прослеживается белое, великолепно отражающее свет вещество. И из космоса на поверхности Бенну действительно наблюдают некие белеющие "прожилки", но учёные считали, что это обыкновенный известняк, а под микроскопом выяснилось, что в нём нет ни малейшего следа карбоната кальция. А вместо этого оно содержит магний, натрий, фосфаты и даже, как сообщается, органические молекулы.

— Я давно смотрю на метеориты и никогда не сталкивалась ни с чем подобным, — призналась планетолог из Университета Аризоны и научный руководитель миссии OSIRIS-REx Лауретта Данте.

Расследование только начинается: уже извлечено порядка тысячи астероидных песчинок диаметром больше полумиллиметра, то есть достаточно больших, чтобы с ними можно было работать в лабораториях. В Университете Аризоны заверили, что этого хватит для тысяч исследователей по всему миру. А меж тем несколько десятков граммов вещества ещё остаются внутри этой космической сокровищницы с намертво прикрученными шурупами.

Авторы Адель Романенкова