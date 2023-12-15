В ходе финала проекта "Женщины: Школа наставничества" представили трек "КиберZ"

В рамках финала второго сезона проекта женского наставничества для студентов "Женщины: Школа наставничества" представили всероссийский трек под названием "КиберZ", который полезен для учащихся, желающих построить карьеру в сфере информационной безопасности. Он будет состоять из семи уровней, образовательной платформы и школы "КиберДолина". Данный проект призван решить вопрос кадрового дефицита и поможет собраться на одной площадке заказчикам, представителям бизнеса и учебных заведений, а также молодым специалистам.

"Сегодня на рынке наблюдается дефицит специалистов в области информационной безопасности, и формирование квалифицированного кадрового резерва является критически значимым и будет способствовать укреплению цифрового суверенитета страны", — сказала депутат Госдумы, наставник команды "КиберZ" Мария Василькова.

Она напомнила, что 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин указал, что технологический суверенитет — будущее страны. Парламентарий подчеркнула, что для укрепления такой независимости важно развивать науку и инновации.

Ранее глава государства подчёркивал, что к 2024 году дефицит кадров в сфере информационных технологий может достигнуть миллиона человек. По его словам, повышение качества подготовки инженерных и IT-специалистов является важной задачей, причём такая работа должна начинаться уже в школе.

Василькова также подчеркнула, что на президентской платформе АНО "Россия – страна возможностей" реализуется несколько проектов, которые связаны с IT, например "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" и Всероссийский конкурс "Начни игру". При этом команда "КиберZ" предложит рассмотреть включение трека в линейку проектов платформы.