Путин назвал монополию Запада в IT-сфере России недопустимой и опасной

Доминирование западных монополистов в сфере технологической системы России недопустимо и опасно, а разработка надёжных технологий в этой отрасли требует привлечения отечественных специалистов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту в Москве.

"Монопольное доминирование подобных чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надёжных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта", — сказал российский лидер.

Путин также подчеркнул необходимость задействовать в создании этих технологий специалистов "гуманитарных дисциплин". Он напомнил о примере успешного партнёрства институтов Российской академии наук и компании "Яндекс", которые подготовили Национальный корпус русского языка. Кроме того, глава РФ отметил необходимость оперативной и безвозмездной помощи по созданию набора данных для машинного обучения от органов власти любого уровня, а также архивов и библиотек.