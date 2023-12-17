Украина прогнулась под Румынию из-за канала Дунай – Чёрное море, чтобы не портить отношения

Украина поставила точку в многолетнем споре с Румынией, которая обвинила её в нарушении международных требований при строительстве канала Дунай – Чёрное море. Об этом рассказал украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по конвенции Эспо. На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению её требований при строительстве канала Дунай – Чёрное море разрешён", — указал чиновник в соцсетях.

По его словам, Киев "преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции" и согласился признать свои ошибки, чтобы не портить "добрососедские отношения" с Румынией. Строительство канала началось ещё в 2004 году, он должен был стать крупным транспортным узлом в Европе. Румынские власти обвинили Украину в том, что теперь уровень воды в Дунае поднимается и пострадает экология. Против Киева тогда выступила и Еврокомиссия, украинская сторона приостановила работы.