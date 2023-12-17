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Украина прогнулась под Румынию из-за канала Дунай – Чёрное море, чтобы не портить отношения

Министр Украины: Киев закрыл спор с Румынией по каналу Дунай – Чёрное море

17 декабря, 07:32
<p>Канал Дунай – Чёрное море. Обложка © Shutterstock</p>

Канал Дунай – Чёрное море. Обложка © Shutterstock

Украина поставила точку в многолетнем споре с Румынией, которая обвинила её в нарушении международных требований при строительстве канала Дунай – Чёрное море. Об этом рассказал украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Украина придерживается своих евроинтеграционных обязательств по конвенции Эспо. На полях девятого совещания сторон конвенции Эспо 20-летний спор с Румынией по выполнению её требований при строительстве канала Дунай Чёрное море разрешён", указал чиновник в соцсетях.

По его словам, Киев "преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции" и согласился признать свои ошибки, чтобы не портить "добрососедские отношения" с Румынией. Строительство канала началось ещё в 2004 году, он должен был стать крупным транспортным узлом в Европе. Румынские власти обвинили Украину в том, что теперь уровень воды в Дунае поднимается и пострадает экология. Против Киева тогда выступила и Еврокомиссия, украинская сторона приостановила работы.

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Напомним, в июле прошлого года администрация морских портов Украины (АМПУ) сообщила о восстановлении судоходства по каналу Дунай – Чёрное море. Киев объяснил, что это суверенное право государства, несмотря на претензии Румынии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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