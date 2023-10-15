В США назвали три страны, которые "разорвут" Украину на куски

"Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски", — предположил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.