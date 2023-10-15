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15 октября, 13:22

В США назвали три страны, которые "разорвут" Украину на куски

Экс-разведчик Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут начать делить Украину

Польша, Венгрия и Румыния могут забрать территории Украины, что приведёт к полному исчезновению государства. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски", — предположил он в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По словам Риттера, это — самоубийственный сценарий, ведущий к полному исчезновению Украины как государства. Бывший разведчик ВС США добавил, что ВСУ не смогут вечно противостоять России, ведь у неё хватает войск, чтобы продолжать боевые действия бесконечно. Сейчас Россия имеет достаточно войск по всей линии соприкосновения, указал Риттер.

В США призвали Украину капитулировать ради существования

В США призвали Украину капитулировать ради существования

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ потребовала от Владимира Зеленского, который приехал в Бухарест с официальным визитом, уважать румынский народ на Украине, их язык и вернуть им исторические территории. Своё заявление она прокричала во время прохождения украинской делегации в Парламенте.

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Дарья Нарыкова
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