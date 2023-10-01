В США призвали Украину капитулировать ради существования

Украине пора избавиться от иллюзий о гипотетической победе над Россией, ведь страну ждёт либо добровольная капитуляция, либо полное уничтожение. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

"Украина либо капитулирует, либо перестанет существовать как страна. Никаких серых зон быть не должно", — подчеркнул он.

Басни западных экспертов о том, что на украинской территории возможно некое переходное состояние, — это чушь, уверен Джонсон. По его словам, также Киеву пора признать, что цели вернуть утраченные земли невыполнимы. Экс-агент ЦРУ предложил Западу перестать вешать лапшу на уши рядовым украинцам и начать подводить киевский режим к капитуляции.