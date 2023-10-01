ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 15:03
7957

В США призвали Украину капитулировать ради существования

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Украина должна капитулировать ради своего существования

Украине пора избавиться от иллюзий о гипотетической победе над Россией, ведь страну ждёт либо добровольная капитуляция, либо полное уничтожение. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works.

"Украина либо капитулирует, либо перестанет существовать как страна. Никаких серых зон быть не должно", подчеркнул он.

Басни западных экспертов о том, что на украинской территории возможно некое переходное состояние, — это чушь, уверен Джонсон. По его словам, также Киеву пора признать, что цели вернуть утраченные земли невыполнимы. Экс-агент ЦРУ предложил Западу перестать вешать лапшу на уши рядовым украинцам и начать подводить киевский режим к капитуляции.

Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за бессилия режима Зеленского
Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за бессилия режима Зеленского

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что для урегулирования конфликта на Украине есть лишь два выхода. США необходимо либо покинуть Незалежную и признать поражение, либо ввести свои войска.

BannerImage

Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar