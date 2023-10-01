Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за бессилия режима Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ПВО Украины не может отражать удары ВС РФ
Российские ракеты и беспилотники легко обходят украинскую систему ПВО, которая технически не готова к таким массированным атакам. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.
"В эту ночь произошли колоссальные разрушения. <…> ПВО не справляется, они не готовы к этому", — подчеркнул он.
Эксперт уверен, что вина за ужасающее положение дел ВСУ на фронте полностью лежит на Владимире Зеленском. По словам Соскина, политик постоянно доказывает "бессилие нынешнего режима".
Ранее власти Одесской области заявили об уничтожении склада с тысячью тонн зерна. Он получил серьёзные повреждения в результате взрывов в одну из прошлых ночей. А в подконтрольном ВСУ городе Запорожье накануне повреждена критическая инфраструктура серией взрывов.