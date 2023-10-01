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1 октября, 13:14

Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за бессилия режима Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что ПВО Украины не может отражать удары ВС РФ

Российские ракеты и беспилотники легко обходят украинскую систему ПВО, которая технически не готова к таким массированным атакам. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"В эту ночь произошли колоссальные разрушения. <…> ПВО не справляется, они не готовы к этому", — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что вина за ужасающее положение дел ВСУ на фронте полностью лежит на Владимире Зеленском. По словам Соскина, политик постоянно доказывает "бессилие нынешнего режима".

Концентрация вредных веществ в украинской реке выросла в 25 раз после прорыва нефтепровода

Концентрация вредных веществ в украинской реке выросла в 25 раз после прорыва нефтепровода

Ранее власти Одесской области заявили об уничтожении склада с тысячью тонн зерна. Он получил серьёзные повреждения в результате взрывов в одну из прошлых ночей. А в подконтрольном ВСУ городе Запорожье накануне повреждена критическая инфраструктура серией взрывов.

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Wikimedia.org / ArmyInform

Татьяна Миссуми
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