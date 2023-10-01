Экс-советник Кучмы заявил о катастрофе на Украине из-за бессилия режима Зеленского

Российские ракеты и беспилотники легко обходят украинскую систему ПВО, которая технически не готова к таким массированным атакам. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём ютуб-канале.

"В эту ночь произошли колоссальные разрушения. <…> ПВО не справляется, они не готовы к этому", — подчеркнул он.

Эксперт уверен, что вина за ужасающее положение дел ВСУ на фронте полностью лежит на Владимире Зеленском. По словам Соскина, политик постоянно доказывает "бессилие нынешнего режима".