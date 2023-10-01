Концентрация вредных веществ в украинской реке выросла в 25 раз после прорыва нефтепровода

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в реке Стримбе после прорыва нефтепровода в одноимённом селе Ивано-Франковской области превышена в 25,7 раза. Об этом сообщили пресс-службе Днестровского бассейнового управления водных ресурсов (БУВР). Эксперты взяли пробы воды и провели исследование в лаборатории.

"Установлено, что концентрация нефтепродуктов в пробе воды в 7,7 мг/дм3 в 25,7 раза превышает гигиенические нормы качества водных объектов для удовлетворения питьевых, хозяйственных и бытовых потребностей населения и в 154 раза превышает допустимые концентрации для воды рыбных вод", — говорится в опубликованном сообщении.