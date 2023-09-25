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Регион
Опубликовано 25 сентября 2023, 10:38
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Склад с тысячей тонн зерна повреждён в Одесской области

В результате ночных взрывов в Одесской области получил серьёзные повреждения склад, в котором хранилось около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала "Рада".

"Повреждён склад, где хранилось около одной тысячи тонн зерна, сейчас идёт разбор (завалов. — Прим. Лайфа), зерно вывозится", — пояснил он.

Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в городе Очакове Николаевской области

Ранее глава военной администрации области Олег Кипер заявил, что после взрывов в Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры. На территории также вспыхнул пожар.

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Getty Images / STR

Татьяна Миссуми
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