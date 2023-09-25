Склад с тысячей тонн зерна повреждён в Одесской области

В результате ночных взрывов в Одесской области получил серьёзные повреждения склад, в котором хранилось около тысячи тонн зерна. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в эфире телеканала "Рада".

"Повреждён склад, где хранилось около одной тысячи тонн зерна, сейчас идёт разбор (завалов. — Прим. Лайфа), зерно вывозится", — пояснил он.