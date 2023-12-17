В Канаде здание отеля весом 220 тонн передвинули с помощью мыла

В Канаде трёхэтажный отель передвинули с помощью мыла. Здание построили в 1826 году. Власти планировали снести его, но владельцы убедили их переместить постройку к дороге и залить под неё новый фундамент.

В Канаде здание отеля передвинули с помощью мыла. Видео © YouTube / CBC Nova Scotia

Чтобы провернуть это, строители протянули под отелем весом 220 тонн стальной каркас. После этого можно было переместить его по специальным роликам, однако строители решили воспользоваться мылом — им потребовалось 700 кусков, чтобы дом "проскользил" по каркасу и оказался на нужной точке.