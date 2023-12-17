Китайские учёные разработали систему тренировок для войны в космосе

Учёные китайского Национального университета оборонных технологий изобрели систему тренировок для отработки боевых действий в космосе. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, разработка для китайской армии может моделировать различные ситуации и предсказывать процесс хода военных действий. Создатели уверены, что конфликт за пределами нашей планеты рано или поздно затронет всю спутниковую инфраструктуру и наземные системы, которые обслуживают в том числе пусковые площадки для ракет и крупные радиолокационные станции. В итоге воздушные и морские суда больше не смогут ориентироваться в пространстве по спутникам, начнутся проблемы в городах, а расположенные вдали населённые пункты и вовсе окажутся отрезаны от мира. Особую угрозу будут представлять обломки аппаратов, падающие на землю.

Разработка китайских учёных уже была признана результативной, поскольку доказала эффективность во время секретной космической миссии, в которой приняли участие 400 курсантов. В ходе спецоперации, которая длилась два месяца, их разделили на 70 команд и готовили к бою, в том числе научили владеть оружием.