Кто такой менеджер по закупкам: Отмечаем День снабженца День снабженца — это профессиональный праздник, который отмечают менеджеры по закупкам и специалисты, которые занимаются материально-техническим оснащением организаций. Когда его празднуют, какова его история, а также коротко о самой профессии — читайте на Life.ru. 18 декабря, 21:01 Ежегодно 19 декабря в России отмечается День снабженца — представителя очень ответственной профессии. Фото © aleksandarlittlewolf / freepik

Каждый год в России отмечается День снабженца, который празднуют во многих компаниях. Хоть это и неофициальный праздник, его популярность растёт с каждым годом.

Но когда же отмечают этот день, откуда пошла традиция его праздновать и в чём заключается суть профессии снабженца? Давайте разбираться.

Какого числа отмечают День снабженца

День снабженца — это профессиональный праздник, который отмечается 19 декабря. У торжества дата фиксированная, поэтому её нужно просто запомнить.

История праздника

В 1991 году компания "Симплекс", которая занималась поставкой полимерного сырья в Россию, первой предложила идею организации праздника в честь специалистов по закупке товаров и сырья. Эта идея сразу же получила поддержку со стороны многих представителей данной профессии.

Символом Дня снабженца стала героиня сказки — Золотая Рыбка. Согласно организаторам праздника, она символизирует тяжёлый труд работников, которые осуществляют добычу и предоставление товаров, необходимых потребителям, и демонстрируют свой профессионализм.

Многозадачность — необходимое качество для хорошего снабженца. Фото © prostooleh / freepik

Пока что праздник официально не закреплён, но довольно популярен в своих кругах, поэтому со временем вполне может стать государственным.

Коротко о профессии

Снабженец, или менеджер по закупкам, — это специалист, ответственный за обеспечение организации всем необходимым для продуктивной деятельности.

Интервью со специалистом отдела закупок Олесей Змиевской, из которого вы узнаете об особенностях работы в закупках, основной функционал, а также критерии для понимания того, интересна ли будет вам такая работа, хороший ли из вас выйдет закупщик. Видео © YouTube / Job Creators / Специалист отдела закупок

Он занимается закупками, контролем складских запасов, организацией поставок и взаимодействием с поставщиками.

Основная задача снабженца — обеспечить эффективную работу предприятия или организации, удовлетворяя потребности в различных товарах, услугах и материалах.

Этот профессионал должен обладать навыками планирования, организации логистики, анализа рынка и сайтов поставщиков, а также уметь вести переговоры с поставщиками и оптимизировать затраты компании.

Авторы Андрей Ананьев