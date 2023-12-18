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"О боже!": Гузеева лишилась сна из-за пения "парящего" в пижаме критика Соседова на шоу "Суперстар"

Гузеева не может заснуть после пения критика Соседова в шоу "Суперстар"

18 декабря, 11:33
<p>Лариса Гузеева и Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Vk / <a href="https://vk.com/photo-66220339_457241502?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Соседов | критик, журналист, телеведущий</a></p>

Лариса Гузеева и Сергей Соседов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © Vk / Сергей Соседов | критик, журналист, телеведущий

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева высмеяла пение музыкального критика Сергея Соседова в телешоу "Суперстар! Возвращение" на канале НТВ. Она призналась в соцсети, что после такого не сможет нормально спать.

Критик Сергей Соседов спел на телешоу "Суперстар! Возвращение". Видео © YouTube / Ольга Зарубина

"Это, конечно, не то, чем я хотела закончить сегодняшний день. Но это точно не даст мне возможности заснуть. Видела я в своей жизни теперь всё. О боже! Простите, если и вам перебила сон", поделилась Гузеева.

Соседов шокировал не только её, но также зрителей и жюри. Критик вышел на сцену в пижаме и тапках. Он исполнил свою версию композиции "Одиночество сердец", но не мог попасть в ноты и растягивал слова трубным голосом. Чтобы "добить" публику, Соседов внезапно сделал акробатический трюк. Он взгромоздился на качели и начал "летать" над сценой среди лент и декораций.

Находившиеся в жюри певица Наталья Королёва и телеведущая Лера Кудрявцева посоветовали Соседову больше никогда не петь. А артистка Лолита Милявская назвала исполнение слабым и ужасным.

Лолита жёстко обматерила Разина после его проклятий в адрес артистов

Лолита жёстко обматерила Разина после его проклятий в адрес артистов

Ранее российский певец Алексей Глызин обидел телеведущую и члена жюри музыкального шоу "Суперстар" Леру Кудрявцеву. Артист выступил с лирической песней своего коллеги по цеху Филиппа Киркорова, но лицемерно заметил, что посвятил песню всем женщинам в жюри. Хотя Кудрявцева ждала другого ответа.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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