Признаки жизни: Учёные взбудоражены новыми данными со спутника Сатурна Полностью покрытый толстой ледяной скорлупой загадочный Энцелад извергает с белоснежной поверхности вещества, из которых состоит ДНК. 19 декабря, 21:43 Что происходит со спутником Сатурна? Обложка © Shutterstock

Диаметр этого ледяного шарика составляет около 500 километров — примерно в семь раз меньше, чем у Луны. И находится он в десять раз дальше от Солнца, чем Земля. Это знаменитый Гершель — первооткрыватель — предложил назвать маленькую луну Сатурна в честь мифического гиганта Энцелада. И надо сказать, современные астрономы питают к ней поистине гигантский интерес.

Спутник Сатурна Энцелад. Фото © NASA

Первое, что привлекло их внимание, — поразительная белоснежная поверхность. А современная техника позволяет определить, из чего какая-либо поверхность в космосе состоит: это выдаёт спектр отражённого ею света. И в данном случае нет ни малейших сомнений: эта белизна — не что иное, как лёд. И не замёрзший азот, не замёрзший углекислый газ, а именно лёд — замёрзшая вода. А с тех пор, как к Энцеладу полетели космические аппараты, в этой истории, можно сказать, сенсация идёт за сенсацией.

Один астроном несколько лет назад написал, что если очень хорошо присмотреться вот к этому снимку 1980 года, то становится ясно, что сенсация могла разразиться ещё тогда. Фотографию сделал легендарный зонд "Вояджер-1" — тот самый, который сейчас бороздит межзвёздное пространство. Крохотный шарик, белеющий посреди чёрной пустоты, — и есть Энцелад. Может быть, видите, снизу у него вроде как "хвостик" некий едва виднеется?

Cнимок спутника Сатурна Энцелада (вверху), сделанный зондом "Вояджер-1" в 1980 году. Фото © planetary.org

Тогда этот "хвостик", в общем-то, не заметили, и лишь два десятка лет спустя зонд "Кассини" сделал ситуацию максимально очевидной.

Гейзеры, бьющие из-подо льда, на спутнике Сатурна Энцеладе. © Giphy

Из южного полушария Энцелада бьют самые настоящие гейзеры. То есть окрестности Южного полюса обледенелого мирка — это что-то вроде носика периодически закипающего чайника. И учёные догадались, что этот чайник внутри подогревает в такой дали от Солнца, — гравитация Сатурна, которая то сжимает, то растягивает своих маленьких подопечных по мере их движения по своим орбитам. Но самое интересное: по всем признакам, ледяная скорлупа Энцелада скрывает под собой целый глобальный океан, то есть воду с температурой выше точки замерзания.

А сейчас разворачивается третий этап этой сенсационной истории: в дело вступили химики. Они стали целенаправленно вглядываться в эти фонтаны, которые иногда имеют высоту гораздо больше диаметра самого Энцелада. И что же они там видят на сегодняшний день, кроме собственно воды? Аммиак, ацетилен, пропилен, этан, углекислый газ, молекулярный кислород, а среди самого интригующего — метан, который на Земле изобильно производят живые существа.

Так вот, теперь новое исследование пополнило этот список ещё одним крайне любопытным веществом — синильной кислотой. Дело в том, что она входит в состав сложных молекул аминокислот, а аминокислоты, в свою очередь, — это то, из чего построена великолепная конструкция под названием ДНК.

Учёные даже считают небезосновательным подозревать в фонтанах Энцелада если не ДНК, то хотя бы аминокислоты, но их очень сложно обнаружить дистанционно — надо, чтобы подлетел зонд и "попробовал" своими приборами эту воду. А с этим опять же есть некоторая техническая трудность: эти молекулы очень хрупкие, есть большая опасность, что при контакте с летящим на большой скорости аппаратом они разрушатся — и, таким образом, ничего не будет обнаружено. Но хитроумные исследователи придумали выход — воздействовать на эти рвущиеся из-подо льда потоки электричеством, чтобы вода распадалась на мельчайшие капли и замерзала в космосе такими крохотными градинками. Пишут, что в таких градинках молекулы аминокислот должны выдержать встречу с зондом, который будет лететь на скорости 15 тысяч километров в час. Во всяком случае, эксперимент в лаборатории это подтвердил. Продолжение следует.

Авторы Адель Романенкова