День работника органов безопасности Российской Федерации День ФСБ — праздник, посвящённый всем сотрудникам, которые связаны с осуществлением государственной безопасности. Когда этот день отмечают в России, сколько лет существует ФСБ и чем она отличается от КГБ — читайте подробнее на Life.ru. 19 декабря, 21:01 День ФСБ или профессиональный праздник работников органов госбезопасности отмечают каждый год 20 декабря. Фото © Shutterstock

Органы государственной безопасности — это госорганы, которые занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, связанных с угрозами государственному строю и безопасности страны внутри и за её пределами. И, конечно же, сотрудники данных организаций имеют свой праздник, который так и называется — День работника органов безопасности Российской Федерации или коротко День ФСБ России.

Давайте же выясним, когда этот день отмечается у нас в стране, каковы его история и традиции.

Какого числа отмечают день ФСБ России?

День ФСБ России имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается 20 декабря.

Официально праздник был учреждён Указом Президента РФ № 1280 от 20 декабря 1995 года. Этот день посвящён основанию Федеральной службы безопасности (ФСБ) как преемницы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

История праздника

В 1917 году — 20 декабря — Совет народных комиссаров (СНК) создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК) для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Эта комиссия стала прообразом современных органов безопасности.

Официальный статус День ФСБ получил лишь в 1995 году после указа президента России Бориса Ельцина. В советское время День чекиста был неофициальным.

Сколько лет существует ФСБ?

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России была создана в апреле 1995 года в результате преобразования Федеральной службы контрразведки (ФСК), которая была образована в 1991 году, когда КГБ упразднили. Таким образом, ФСБ существует около 28 лет.

В День ФСБ отличившимся служащим вручают грамоты, медали, ордены, вносят благодарственные записи в личные дела, присваивают повышения в должностях. Фото © Shutterstock

Чем отличается КГБ от ФСБ?

Главное отличие заключается в том, что если посмотреть на задачи этих организаций, то ФСБ сейчас выполняет только часть тех функций, которые выполнял КГБ. Комитет госбезопасности, по сути, был разделён на несколько разных служб, выполняющих свои конкретные задачи, а именно на такие, как Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Федеральная служба охраны (ФСО), Главное управление специальных программ Президента РФ (ГУСП) и другие спецслужбы России.

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Традиции Дня ФСБ

В этот день все, кто отвечает за безопасность страны, получают поздравления от своих близких, родственников и коллег. Также проводятся праздничные собрания и концерты, посвящённые сотрудникам спецслужб, на которых певцы, актёры и другие артисты поздравляют главных героев праздника, вручаются награды лучшим представителям профессии. В Кремле традиционно проводится торжественный вечер, посвящённый Дню российских спецслужб, на котором присутствует и сам президент РФ. А ещё проводимые в этот день встречи с ветеранами специальных служб позволяют делиться опытом с новыми сотрудниками.

Авторы Андрей Ананьев