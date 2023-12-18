Путин: Технологическая революция требует новой генерации кадров 18 декабря, 14:58 Фото © LIFE / Павел Баранов

В мире совершается настоящая технологическая революция, которая требует новых квалифицированных кадров. Такое заявление сделал в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров", — отметил глава государства.

Называть эти кадры, со слов российского лидера, можно как угодно, например "рабочими специальностями". Важнее то, что это, как выразился Путин, "совсем другая генерация".

Напомним, что в конце ноября в Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству среди школьников и студентов СПО "Профессионалы" — одного из ключевых проектов Минпросвещения. Пройдя несколько этапов отбора, в Северную столицу приехали 679 финалистов из 62 регионов страны, чтобы доказать всем: профессионалы создаются в России. 573 эксперта оценивали работу финалистов. Помимо возможности трудоустройства победители и призёры, согласно постановлению председателя Правительства России Михаила Мишустина, получат денежные премии.

Авторы Марина Калегина