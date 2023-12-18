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Путин: Технологическая революция требует новой генерации кадров

18 декабря, 14:58
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

В мире совершается настоящая технологическая революция, которая требует новых квалифицированных кадров. Такое заявление сделал в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

"Во всём мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров", отметил глава государства.

Называть эти кадры, со слов российского лидера, можно как угодно, например "рабочими специальностями". Важнее то, что это, как выразился Путин, "совсем другая генерация".

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Напомним, что в конце ноября в Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству среди школьников и студентов СПО "Профессионалы" — одного из ключевых проектов Минпросвещения. Пройдя несколько этапов отбора, в Северную столицу приехали 679 финалистов из 62 регионов страны, чтобы доказать всем: профессионалы создаются в России. 573 эксперта оценивали работу финалистов. Помимо возможности трудоустройства победители и призёры, согласно постановлению председателя Правительства России Михаила Мишустина, получат денежные премии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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