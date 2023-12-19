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Шойгу: В акватории Азовского моря создан военно-морской район

19 декабря, 11:10
<p>Фото © ТАСС / Алексей Коновалов </p>

Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги года на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам", — перечислил он.

Военно-морской район — это оперативно-тактическое территориальное объединение соединений, предназначенное для обеспечения базирования сил флота, проведения в их интересах мобилизационных мероприятий, организации обороны баз и гаваней с моря и поддержания благоприятного оперативного режима в отведённой ему зоне.

Ранее в ходе того же выступления Шойгу заявил, что за время специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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