Шойгу: В акватории Азовского моря создан военно-морской район 19 декабря, 11:10 Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

В акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, создан военно-морской район. Об этом заявил во вторник, 19 декабря, министр обороны Сергей Шойгу, подводя итоги года на расширенном заседании коллегии ведомства.

"Более года действует сухопутный коридор с Крымом, налажено сообщение по железным и автомобильным дорогам", — перечислил он.

Военно-морской район — это оперативно-тактическое территориальное объединение соединений, предназначенное для обеспечения базирования сил флота, проведения в их интересах мобилизационных мероприятий, организации обороны баз и гаваней с моря и поддержания благоприятного оперативного режима в отведённой ему зоне.

Ранее в ходе того же выступления Шойгу заявил, что за время специальной военной операции была освобождена территория в несколько раз больше, чем занимали ДНР и ЛНР до 24 февраля 2022 года.

Авторы Марина Калегина