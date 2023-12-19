Вяльбе удивило согласие лыжницы Фалеевой ехать на Олимпиаду без флага

Ранее 23-летняя лыжница из Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева заявила, что готова поехать на Олимпийские игры даже без флага и гимна. По её словам, такое мероприятие случается лишь раз в жизни, если есть возможность выступить на соревнованиях такого уровня, то каждый спортсмен "будет за неё ухватываться как только может". Такая позиция идёт вразрез с мнением президента Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. Ранее она заявила, что не советует спортсменам соглашаться на условия МОК и выступать на международных турнирах без национального флага и гимна, так как уважение в своей стране важнее всех званий и регалий международных турниров.