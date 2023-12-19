Вяльбе удивило согласие лыжницы Фалеевой ехать на Олимпиаду без флага
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и лыжница Анастасия Фалеева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © ТАСС / Zuma / Maxim Thore
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не поддерживает согласие россиянки Анастасии Фалеевой выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом. По словам наставницы спортсменки, это решение оказалось для неё очень неожиданным, но ничего поделать нельзя.
"Индивидуально я с ней разговаривала. Мне очень жаль, что у моей спортсменки есть такие мысли", — приводит слова Вяльбе портал "Спорт день за днём".
Ранее 23-летняя лыжница из Санкт-Петербурга Анастасия Фалеева заявила, что готова поехать на Олимпийские игры даже без флага и гимна. По её словам, такое мероприятие случается лишь раз в жизни, если есть возможность выступить на соревнованиях такого уровня, то каждый спортсмен "будет за неё ухватываться как только может". Такая позиция идёт вразрез с мнением президента Федерации лыжных гонок Елены Вяльбе. Ранее она заявила, что не советует спортсменам соглашаться на условия МОК и выступать на международных турнирах без национального флага и гимна, так как уважение в своей стране важнее всех званий и регалий международных турниров.