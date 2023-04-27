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27 апреля, 09:53

"За это будут уважать": Вяльбе запретила лыжникам выступать на Играх без флага и гимна России

Вяльбе заявила, что запрещает лыжникам выступать в нейтральном статусе

<p>Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не советует спортсменам соглашаться на условия МОК и выступать на международных турнирах без национального флага и гимна, так как уважение в своей стране важнее всех званий и регалий международных турниров. Об этом она сказала в беседе с "Матч ТВ".

"Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену не то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу: я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии", — объяснила президент Федерации.

По её словам, нельзя сравнивать предыдущие выезды атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом, так как это было следствие допинговых скандалов. Вяльбе призналась, что даже тогда к ней подходили спортсмены и говорили: "Елена Валерьевна, запретите нам ехать". Она убеждала их, что ехать нужно, чтобы достойно выступить и "доказать, что мы чистые". Сейчас ситуация абсолютно другая, подчеркнула глава Федерации.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований россиян только в нейтральном статусе и в индивидуальных видах спорта. Запрещено участвовать спортсменам, которые открыто высказались в поддержку СВО или имеют связи с силовыми ведомствами РФ.

Татьяна Миссуми
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