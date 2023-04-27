"За это будут уважать": Вяльбе запретила лыжникам выступать на Играх без флага и гимна России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не советует спортсменам соглашаться на условия МОК и выступать на международных турнирах без национального флага и гимна, так как уважение в своей стране важнее всех званий и регалий международных турниров. Об этом она сказала в беседе с "Матч ТВ".

"Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену не то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу: я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии", — объяснила президент Федерации.

По её словам, нельзя сравнивать предыдущие выезды атлетов на Олимпиаду под нейтральным флагом, так как это было следствие допинговых скандалов. Вяльбе призналась, что даже тогда к ней подходили спортсмены и говорили: "Елена Валерьевна, запретите нам ехать". Она убеждала их, что ехать нужно, чтобы достойно выступить и "доказать, что мы чистые". Сейчас ситуация абсолютно другая, подчеркнула глава Федерации.