Собянин анонсировал строительство ещё трёх линий метро в Москве
В Москве построят ещё три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о работе городского правительства перед Мосгордумой. По его словам, речь идёт почти о 40 станциях.
Кроме того, планируется, что Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут столицу с регионами: Тверью, Калугой и Тулой. Также Собянин рассказал о планах по обновлению подвижного состава в столице.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в Москве провели капитальный ремонт двух пешеходных и автомобильных мостов, соединяющих берега Москвы-реки. Среди них Большой Москворецкий мост и Большой Каменный мост.
ТАСС / Сергей Карпухин