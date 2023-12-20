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20 декабря, 08:41

Собянин анонсировал строительство ещё трёх линий метро в Москве

В Москве построят ещё три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о работе городского правительства перед Мосгордумой. По его словам, речь идёт почти о 40 станциях.

Кроме того, планируется, что Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут столицу с регионами: Тверью, Калугой и Тулой. Также Собянин рассказал о планах по обновлению подвижного состава в столице.

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Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в Москве провели капитальный ремонт двух пешеходных и автомобильных мостов, соединяющих берега Москвы-реки. Среди них Большой Москворецкий мост и Большой Каменный мост.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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