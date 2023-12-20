Собянин анонсировал строительство ещё трёх линий метро в Москве

В Москве построят ещё три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчёта о работе городского правительства перед Мосгордумой. По его словам, речь идёт почти о 40 станциях.

Кроме того, планируется, что Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут столицу с регионами: Тверью, Калугой и Тулой. Также Собянин рассказал о планах по обновлению подвижного состава в столице.