Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по игре Rainbow Six Siege, проходящего на Мальте. В качестве причины такого решения организаторов указывается "национальное происхождение игроков". В составе Virtus.pro выступают пять граждан России.

"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из‑за национального происхождения игроков", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Virtus.pro.