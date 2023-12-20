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20 декабря, 10:07
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Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе

Российскую команду Virtus.pro сняли с кибертурнира из-за национальности игроков

<p>Команда Virtus.pro. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/virtuspro/11049" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Virtus.pro</a></p>

Команда Virtus.pro. Обложка © Telegram / Virtus.pro

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по игре Rainbow Six Siege, проходящего на Мальте. В качестве причины такого решения организаторов указывается "национальное происхождение игроков". В составе Virtus.pro выступают пять граждан России.

"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из‑за национального происхождения игроков", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Virtus.pro.

Virtus․pro — основанный в России киберспортивный клуб. Помимо Rainbow Six, игроки клуба выступают в Dota 2, Counter-Strike, PUBG Mobile и Warface. Как сообщал Лайф, в апреле прошлого года команду дисквалифицировали с турнира по Dota 2 после того, как один из игроков нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.

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Наталья Исакова
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