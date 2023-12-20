Киберспортивную команду Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе
Российскую команду Virtus.pro сняли с кибертурнира из-за национальности игроков
Команда Virtus.pro. Обложка © Telegram / Virtus.pro
Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира по игре Rainbow Six Siege, проходящего на Мальте. В качестве причины такого решения организаторов указывается "национальное происхождение игроков". В составе Virtus.pro выступают пять граждан России.
"Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из‑за национального происхождения игроков", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Virtus.pro.
Virtus․pro — основанный в России киберспортивный клуб. Помимо Rainbow Six, игроки клуба выступают в Dota 2, Counter-Strike, PUBG Mobile и Warface. Как сообщал Лайф, в апреле прошлого года команду дисквалифицировали с турнира по Dota 2 после того, как один из игроков нарисовал букву Z на мини-карте во время матча.