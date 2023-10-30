Российско-украинская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2
Команда Team Spirit стала двукратным победителем чемпионата мира по Dota 2
Команда Team Spirit. Обложка © t.me / Team Spirit
Команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2. Киберспортсмены со счётом 3:0 обыграли западноевропейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 — главного турнира года по Dota 2. Матчи состоялись в американском Сиэтле.
Российско-украинская команда Team Spirit победила в чемпионате мира по Dota 2. Видео © X / danimeister
В состав Team Spirit входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Благодаря победе киберспортсмены заработали 1,4 миллиона долларов. Общий призовой фонд турнира составил 3,1 миллиона.
"Cегодня мы преодолели свой предел и достигли новой вершины наших возможностей. Мы стали чемпионами The International 12 без единого поражения. И это результат нашей работы и большой поддержки от вас, наших верных болельщиков", — признались киберспортсмены.
Первую победу в главном международном киберспортивном турнире по игре в Dota 2 — The International 10 — команда Team Spirit одержала в 2021 году. Призовой фонд составил 18 миллионов долларов.
Лайф также рассказывал, что летом российско-украинская команда Team Spirit выиграла турнир по Dota 2 в Эр-Рияде. Киберспортсмены потерпели поражение по первой карте, но в следующих трёх сетах смогли отыграться. После этого двое игроков команды Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro) были внесены в чёрный список Федерации киберспорта Украины (ФКУ) из-за игры с россиянами в одной команде.