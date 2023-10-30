Российско-украинская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по Dota 2

Команда Team Spirit стала двукратным чемпионом мира по Dota 2. Киберспортсмены со счётом 3:0 обыграли западноевропейский коллектив Gaimin Gladiators в гранд-финале The International 12 — главного турнира года по Dota 2. Матчи состоялись в американском Сиэтле.

Российско-украинская команда Team Spirit победила в чемпионате мира по Dota 2. Видео © X / danimeister

В состав Team Spirit входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найдёнов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Благодаря победе киберспортсмены заработали 1,4 миллиона долларов. Общий призовой фонд турнира составил 3,1 миллиона.