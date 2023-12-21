Курс валют преодолеет важную психологическую отметку: Сколько будет стоить рубль перед Новым годом Сейчас доллар снова стал сдавать позиции и приближается к уровню 90 рублей. Это ключевая психологическая отметка. Каких событий ждут на рынках и какой курс валют ждать перед Новым годом? 20 декабря, 21:41 Курс валют может выйти на новый уровень перед Новым годом. Обложка. ТАСС / Владимир Гердо

Несколько дней курс валют торгуется в ограниченных диапазонах. При этом на рубль действуют разнонаправленные факторы. Перед Новым годом традиционно наблюдается повышенный спрос на иностранную валюту. Это оказывает давление на курс рубля. Также на его динамику влияют колебания цен на нефть и сезонное увеличение бюджетных расходов в декабре. В то же время есть и факторы, поддерживающие рубль, — это жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. Кроме того, рынок уже заложил в цены последний пакет санкций против России, потому это не оказало влияния на валюту. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Что касается нефти, то баррель Brent стоит 79,73 рубля. Цена растёт на фоне опасений возможных сбоев в поставках через Красное море из-за атак хуситов на торговые суда в регионе. Кроме того, дополнительную поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США.

— С учётом этих разнонаправленных факторов, вероятно, в ближайшие недели курс доллара сохранит колебания около отметки 90 рублей, которая является психологически важной для рубля. Резких скачков в ту или иную сторону не ожидается, если только не будет каких-то сюрпризов. Важных новостей не ожидается. Ликвидность рынка перед новогодними каникулами будет снижаться, что чревато резкими непредсказуемыми колебаниями, — отметил Владислав Антонов.

Доллар торгуется в диапазоне 81,35–90,75 рубля. Если цена выйдет вверх, то тогда ожидается её перемещение на другой равновесный уровень — 92. Для евро торговый диапазон — 98,15–99,25 рубля. Рубль чувствует себя значительно хуже к нему из-за общего ослабления доллара и укрепления евро на глобальном валютном рынке. При дальнейшем падении индекса доллара стоит ожидать продвижения цены вверх до 100,10 рубля. Для юаня торговый диапазон — 12,45–12,70 рубля. К концу года курс китайской валюты может сместиться к уровню 12,85 рубля. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

— Рубль в последние несколько сессий в основном консолидируется в узком диапазоне, периодически немного обновляя недельные минимумы. В конце года традиционно увеличивается спрос на иностранную валюту из-за приходящегося на этот период всплеска бюджетных трат, а также потребительской активности. Несмотря на это, рубль удержался от быстрого ослабления. Это произошло благодаря введённым осенью большим обязательствам экспортёров по возврату и продаже на внутреннем рынке валютной выручки, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Правда, конъюнктура сырьевого рынка остаётся неблагоприятной. Хотя нефтяные цены хорошо отскочили от пятимесячных минимумов, установленных на прошлой неделе, они остаются относительно низкими. Цветные металлы находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это постепенно сокращает приток иностранной валюты в страну. Кроме того, многие предпочитают уходить на длинные новогодние праздники с валютой на руках. Они опасаются, что в первую неделю нового года могут произойти какие-нибудь негативные события на рынках. Поэтому на следующей неделе рубль может несколько сдать позиции. Дмитрий Бабин считает, что доллар способен закрепиться над отметкой 91 рубль.

— Скорее всего, перед Новым годом курсы иностранных валют будут колебаться в том же диапазоне, что и сейчас. В частности, мы ожидаем следующие показатели: в районе 90 рублей за доллар, евро — в диапазоне 97–100 рублей, а юань — 12,4–12,8, — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Он отмечает, что психологическая отметка в 90 рублей за доллар конкретно по американской валюте может периодически превышаться или, наоборот, понижаться. На данный момент это незначительная волатильность для рынка.

— Мы считаем, что сделки с валютой на фоне небольшой волатильности перед долгими праздниками могут быть не очень выгодны, поэтому не советуем совершать их до середины января, — добавил Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева