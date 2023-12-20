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20 декабря, 19:16

Байден объяснил, почему Трамп является "мятежником"

Байден: Трамп является очевидным "мятежником"

Американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Бывший американский лидер Дональд Трамп является "мятежником", считает нынешний президент США Джо Байден. По мнению главы Белого дома, его предшественник поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года.

"Он определённо поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений", — пояснил Байден во время разговора с журналистами в штате Висконсин.

СМИ: Заседание конгресса отменили из-за опасений по поводу нового штурма Капитолия
СМИ: Заседание конгресса отменили из-за опасений по поводу нового штурма Капитолия

Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после происшествия решили свести счёты с жизнью.

Анатолий Симоненко
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