Байден объяснил, почему Трамп является "мятежником"

"Он определённо поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений", — пояснил Байден во время разговора с журналистами в штате Висконсин.

Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после происшествия решили свести счёты с жизнью.