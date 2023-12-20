Байден объяснил, почему Трамп является "мятежником"
Байден: Трамп является очевидным "мятежником"
Американский президент Джо Байден и экс-глава США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
Бывший американский лидер Дональд Трамп является "мятежником", считает нынешний президент США Джо Байден. По мнению главы Белого дома, его предшественник поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года.
"Он определённо поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений", — пояснил Байден во время разговора с журналистами в штате Висконсин.
Напомним, 6 января сторонники Трампа устроили акцию протеста, ворвались в Капитолий в Вашингтоне и сорвали заседание, на котором должны были утвердить итоги президентских выборов, в частности победу демократа Джо Байдена. В результате погибло несколько человек. Кроме того, двое американских полицейских после происшествия решили свести счёты с жизнью.