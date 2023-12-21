Глава МВД Колокольцев сообщил об увеличении числа киберпреступлений в России

В минувшую среду в Москве прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которую возглавил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В ходе него министр заявил, что за последние пять лет в России в два раза выросло число киберпреступлений.

Владимир Колокольцев провёл заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Видео © t.me / Ирина Волк

"За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества", — заявил министр.

В то же время глава полицейского ведомства подчеркнул, что случаются крупные утечки персональных данных. Они используются преступниками для формирования так называемого цифрового портрета своей будущей жертвы. Также сообщалось и о росте числа преступных деяний, связанных с применением социальной инженерии. В последнем случае речь идёт о ситуациях, когда лица пожилого возраста сообщают различные сведения о себе незнакомцам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов или банков.