Глава МВД Колокольцев сообщил об увеличении числа киберпреступлений в России
Глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Обложка © ТАСС / POOL / Алексей Никольский
В минувшую среду в Москве прошло заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которую возглавил глава Министерства внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. В ходе него министр заявил, что за последние пять лет в России в два раза выросло число киберпреступлений.
Владимир Колокольцев провёл заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Видео © t.me / Ирина Волк
"За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества", — заявил министр.
В то же время глава полицейского ведомства подчеркнул, что случаются крупные утечки персональных данных. Они используются преступниками для формирования так называемого цифрового портрета своей будущей жертвы. Также сообщалось и о росте числа преступных деяний, связанных с применением социальной инженерии. В последнем случае речь идёт о ситуациях, когда лица пожилого возраста сообщают различные сведения о себе незнакомцам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов или банков.
Ранее Лайфу глава МВД сообщил, что полиция перестанет заниматься экономическими правонарушениями предпринимателей, когда составы соответствующих преступлений будут декриминализованы. Так Колокольцев ответил на призыв Госдумы "оставить бизнесменов в покое" и не злоупотреблять проверками предприятий.