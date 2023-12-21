Бизнес в Крыму, а дочь — в Раде: Соратник Зеленского оказался гражданином России
Давний соратник Зеленского имеет российский паспорт и бизнес в Крыму
Наум Баруля. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Баруля Наум
Давний соратник Владимира Зеленского оказался гражданином России с бизнесом в Крыму, выяснил журналистский проект "Схемы". Расследование публикует "Радио Свобода"*.
Речь идёт об известном в Незалежной продюсере Науме Баруле, который стал нашим соотечественником в 2009-м. До 2019 года он приезжал в Крым, используя российский паспорт, и обзавёлся тремя квартирами в Судаке. Более того, Баруля владеет на полуострове двумя компаниями, одна из которых платила налоги в бюджет РФ вплоть до 2022 года.
Примечательно, что в украинской политике у Барули не только старые друзья, но и родственники — дочь Ирина Борзова, которая является депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа".
Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком раскрыл тайну Елены Зеленской. По словам бизнесмена, она хочет нормальной жизни и ей надоело быть супругой главы киевского режима.
* Издание внесено в список СМИ-иноагентов.