Бизнес в Крыму, а дочь — в Раде: Соратник Зеленского оказался гражданином России

Речь идёт об известном в Незалежной продюсере Науме Баруле, который стал нашим соотечественником в 2009-м. До 2019 года он приезжал в Крым, используя российский паспорт, и обзавёлся тремя квартирами в Судаке. Более того, Баруля владеет на полуострове двумя компаниями, одна из которых платила налоги в бюджет РФ вплоть до 2022 года.