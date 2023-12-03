Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского — давно хочет другой жизни. Об этом в социальной сети Х написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

"Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чём-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?" — заявил экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload.

Также в своём заявлении бизнесмен оценил деятельность супруга Елены Зеленской на своём посту. По его словам, уже более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский так и не заключил мир, когда у него был шанс.