"Мечтает о другом": Немецкий бизнесмен раскрыл главный секрет Зеленской
Немецкий бизнесмен Дотком: Жена Зеленского хочет нормальной жизни
Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS
Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского — давно хочет другой жизни. Об этом в социальной сети Х написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
"Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чём-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?" — заявил экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload.
Также в своём заявлении бизнесмен оценил деятельность супруга Елены Зеленской на своём посту. По его словам, уже более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский так и не заключил мир, когда у него был шанс.
Напомним, ранее жена Зеленского в подкасте для британского журнала The Economist заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался на новый президентский срок, и считает, что это в принципе невозможно.