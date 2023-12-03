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3 декабря, 00:42

"Мечтает о другом": Немецкий бизнесмен раскрыл главный секрет Зеленской

Немецкий бизнесмен Дотком: Жена Зеленского хочет нормальной жизни

<p>Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS</p>

Елена Зеленская. Обложка © ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS

Елена Зеленская — жена Владимира Зеленского — давно хочет другой жизни. Об этом в социальной сети Х написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

"Жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чём-то другом, о нормальной жизни. Насколько это реально?" — заявил экс-глава крупнейшего файлообменника Megaupload.

Также в своём заявлении бизнесмен оценил деятельность супруга Елены Зеленской на своём посту. По его словам, уже более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский так и не заключил мир, когда у него был шанс.

Жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине

Жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине

Напомним, ранее жена Зеленского в подкасте для британского журнала The Economist заявила, что не хочет, чтобы её муж баллотировался на новый президентский срок, и считает, что это в принципе невозможно.

Алексей Соловьёв
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