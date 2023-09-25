Жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине

Владимир Зеленский может отказаться от борьбы за кресло президента Украины в 2024 году, если не увидит народной поддержки. Об этом рассказала его супруга Елена, слова которой приводит Business Insider.

"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — поделилась она.

Зеленская добавила, что и в первый раз не совсем была готова поддержать супруга в решении пойти во власть.