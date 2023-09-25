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25 сентября, 08:52

Жена Зеленского усомнилась в том, что её муж примет участие в выборах на Украине

BI: Зеленская заявила, что её муж не будет баллотироваться без поддержки народа

Владимир Зеленский может отказаться от борьбы за кресло президента Украины в 2024 году, если не увидит народной поддержки. Об этом рассказала его супруга Елена, слова которой приводит Business Insider.

"Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться", — поделилась она.

Зеленская добавила, что и в первый раз не совсем была готова поддержать супруга в решении пойти во власть.

Раскрыта причина, по которой Зеленский избегает выборов на Украине

Раскрыта причина, по которой Зеленский избегает выборов на Украине

Ранее Зеленский выдвинул Западу требование: мол, выборы он проведёт, но только на некоторых условиях. Одно из них — западные страны должны всё оплатить. Он также напомнил, что голосование может и не состояться из-за военного положения в стране.

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Getty Images / STR

Татьяна Миссуми
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