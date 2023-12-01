"Нужно что-то новое": Жена Зеленского выступила против его переизбрания
The Economist: Жена Зеленского не хочет, чтобы он баллотировался на новый срок
Владимир Зеленский с женой Еленой. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official
Супруга Владимира Зеленского Елена не хочет, чтобы её муж баллотировался на новый президентский срок и считает, что это в принципе невозможно. Об этом она рассказала в подкасте для британского журнала The Economist.
"Я не хочу, чтобы он снова стал президентом и потом ещё раз, это невозможно. Может быть, в будущем мы должны придумать что-то новое", — поделилась своим взглядом на будущее Зеленская.
Напомним, вопрос о том, будет ли Зеленский проводить в Украине президентские выборы в 2024 году, насколько это в его интересах и какие у него шансы на них победить, обсуждается как в российской, так и в западной прессе уже многие месяцы. Его супруга тоже уже высказывалась на эту тему, усомнившись в том, что её муж примет участие в выборах. Однако в начале ноября ситуация стала проясняться: Зеленский заявил, что выборы президента на Украине "сейчас не ко времени". А вчера стало известно о том, что все фракции Рады подписали декларацию о запрете выборов во время боевых действий, хотя этот процесс якобы проходил без участия главы киевского режима.