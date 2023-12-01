"Нужно что-то новое": Жена Зеленского выступила против его переизбрания

Супруга Владимира Зеленского Елена не хочет, чтобы её муж баллотировался на новый президентский срок и считает, что это в принципе невозможно. Об этом она рассказала в подкасте для британского журнала The Economist.

"Я не хочу, чтобы он снова стал президентом и потом ещё раз, это невозможно. Может быть, в будущем мы должны придумать что-то новое", — поделилась своим взглядом на будущее Зеленская.