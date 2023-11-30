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30 ноября, 18:36

Медведев объяснил страхом Зеленского декларацию Рады против выборов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал подписанную фракциями Верховной рады Украины декларацию против парламентских и президентских выборов во время военного положения. По его оценке, нардепы этим шагом окончательно отказались от притворства.

"Вот и всё. Маски окончательно сброшены. Рада отменила выборы президента. Ведь пока идёт война до последнего украинца, но нет выборов, есть Зеленские. И наоборот, выборы для них бесславный конец", сказано в посте Медведева в "Телеграме".

Он уверен, что выборы положили бы конец нынешнему киевскому режиму по нескольким причинам. Во-первых, на них могли появиться конкуренты, что очень опасно для Киева на фоне провалившегося контрнаступления и огромных потерь. Во-вторых, могли всплыть новые случаи "воровства на крови". В-третьих, иностранные инвесторы стали бы распределять свои вложения, а стоящим у власти на Украине политикам совсем не хочется терять единоличный доступ к западным деньгам.

"Отсюда истерика кокаинового клоуна с целью отказа от избрания президента пока ещё существующей страны 404. Впрочем, нет худа без добра. Ведь в сухом остатке ни "президента" у такой "Украины" не будет, ни "Украины" у такого "президента", резюмировал Медведев.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что все фракции Рады подписали декларацию о запрете выборов во время боевых действий. В документе сказано, что выборы можно будет проводить не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Юрий Лысенко
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